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17:34, 11 октября 2023Россия

Кадыров обвинил Сталина в предательстве

Глава Чечни Кадыров обвинил Сталина в предательстве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Иосифа Сталина в предательстве. Об этом он заявил во время выступления в честь праздновании 205-летия Грозного, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Расстрига».

В своей речи Кадыров затронул тему депортации чеченцев и других народов во время Второй мировой войны. Он сказал, что чеченцы никогда не были предателями.

«Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — считает чеченский лидер.

Ранее в октябре президенту России Владимиру Путину была вручена высшая награда Чеченской республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Кадыров лично орден не вручал, а лишь передал его.

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    Евгения Куликова
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