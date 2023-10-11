Кадыров обвинил Сталина в предательстве
Глава Чечни Кадыров обвинил Сталина в предательстве
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Иосифа Сталина в предательстве. Об этом он заявил во время выступления в честь праздновании 205-летия Грозного, фрагмент которого публикует Telegram-канал «Расстрига».
В своей речи Кадыров затронул тему депортации чеченцев и других народов во время Второй мировой войны. Он сказал, что чеченцы никогда не были предателями.
«Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, и другие разные народы тоже», — считает чеченский лидер.
Ранее в октябре президенту России Владимиру Путину была вручена высшая награда Чеченской республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Кадыров лично орден не вручал, а лишь передал его.