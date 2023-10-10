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12:24, 10 октября 2023Россия

Песков рассказал подробности вручения Путину ордена Кадырова

Пресс-секретарь президента Песков: Кадыров лично не вручал орден Путину

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично не вручал орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова президенту России Владимиру Путину, а передал награду. Такие подробности рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Насколько я знаю, речь идет о том, что он [орден] был передан», — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О вручении Путину высшей награды Чечни ранее рассказал глава республики в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, указ о присвоении Путину ордена был подписан еще в 2007 году, но вручена награда была только сейчас.

Ранее 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал Героем республики. По словам депутата Госдумы Адама Делимханов, Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

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    Никита Абрамов
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