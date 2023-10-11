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08:01, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Семейная пара гуляла в лесу и обнаружила пугающую находку

Фото: AeronwenEnid / Reddit

Пользовательница Reddit с ником AeronwenEnid разместила фото пугающей находки, которую они с мужем обнаружили во время прогулки в лесу. Семейная пара решила узнать мнение пользователей портала о том, что запечатлено на снимке.

На опубликованных фото можно увидеть черные гладкие фигуры с необычным орнаментом. По словам пользовательницы, камни оказались очень тяжелыми и были найдены далеко от дороги. «Есть какие-нибудь идеи, что это?» — обратилась она к читателям.

Многие из них сошлись во мнении, что это напоминает им надгробия или ритуальные камни. Один из комментаторов даже высказал свое недовольство по поводу того, что пара осквернила чье-то место упокоения. «Это настолько очевидно, что даже раздражает, что в этом усмотрели что-то тайное (...) Они осквернили чье-то место упокоения из-за любопытства» — посетовал он.

Другие пользователи заметили, что находки выглядят так, как будто их недавно сделали. «Может быть, это чей-то творческий проект? Так создатели пытаются сделать его популярным», — предположил один из них.

Ранее мужчина поделился на Reddit историей о том, как после переезда обнаружил у себя в доме странную находку. Один из пользователей посоветовал автору поста рассказать об обнаруженном предмете полиции. Другие же сочли найденный предмет пугающим.

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    Мария Большакова
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