Киберпреступники начали собирать медданные россиян

«Известия»: киберпреступники начали собирать медицинские данные россиян

Киберпреступники начали собирать за медицинскими данными россиян. Об этом пишут «Известия».

Накануне анонимный пользователь сообщил, что якобы заполучил данные компании 23andMe — одной из самых крупных в сфере ДНК-исследований. Приобрести данные он предложил партиями от 100 до 100 тысяч профилей.

По словам представителей компании 23andMe, некоторые ее аккаунты подключены к сервису DNA Relatives — он позволяет пользователями общаться с генетическими родственниками и изучать свою родословную. В компании уточнили, что данные об этих родственниках также могли быть похищены. Проводится внутреннее расследование.

Ранее Совет Федерации предложил создать в России «ОСАГО для IT» на случай кибератак и утечек данных, об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.