Кировский театр кукол представит пьесу о Стивене Хокинге в Калуге

В Калуге представят пьесу «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» из Кирова

Театр кукол в Калуге совместно с театром имени Афанасьева из Кирова представит постановку «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» в рамках фестиваля «Новые люди». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Калужского театра кукол Алексея Соколова.

Сюжет пьесы построен на основе автобиографических книг Хокинга и повествует о его внутреннем мире и силе духа. «Это не детская постановка, а серьезная работа, которая расскажет о личности великого космолога. Сам фестиваль интересен тем, что на нем происходят новые открытия, предлагают к просмотру экспериментальные постановки, это позволяет развивать редкую профессию кукольников, обмениваться опытом», — рассказал Соколов.

Также отмечается, что спектакль расскажет зрителю о судьбоносном решении ученого исследовать мир на пределе достигнутых научных знаний.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Челябинске стартует международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата». Гости фестиваля смогут увидеть 21 спектакль, подготовленный театрами Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Омска и Норильска.