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11:18, 10 октября 2023Моя страна

Фестиваль драматических театров пройдет в Челябинске

Фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата» стартует в Челябинске

Фото: Kyle Head / Unsplash

В Челябинске во вторник, 10 октября, стартует международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата». Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Челябинского камерного театра «Интерфакс», принимать участие в мероприятии будут 14 коллективов.

Согласно данным агентства, фестиваль будет проходить на восьми площадках. Гости фестиваля смогут увидеть 21 спектакль, подготовленный театрами Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Омска и Норильска.

Отмечается, что фестиваль, который в этом году отмечает свое 30-летий, пройдет под лозунгом «Легенды и открытия».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15 октября состоится беседа-концерт о русском фольклоре. Дискутировать на эту тему и вспоминать народные песни и сказки вместе с гостями мероприятия будут автор книги «Ведьмина роща» и солистка фолк-группы «ШТО».

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    Варвара Кошечкина
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