Число мультимиллионеров в мире выросло вдвое за последние 20 лет

H&P: количество долларовых мультимиллионеров в мире выросло вдвое с 2003 года

С 2003 года число людей, чье состояние превышает 100 миллионов долларов, выросло до 28,42 тысячи, свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков компаний Henley & Partners и New World Wealth.

Речь в докладе идет о так называемых долларовых центимиллионерах. К июню 2023 года их стало больше на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. Стремительное увеличение числа богатых людей за последние 20 лет аналитики связали с длительными периодами низких процентных ставок, которые привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов. Кроме того, на динамику повлиял экономический рост в США и азиатских странах.

Наибольшее число мультимиллионеров проживает в США — 38 процентов от общемирового показателя, или 10,66 тысячи человек. Следом за Соединенным Штатами с большим отставанием расположился Китай (2,358 тысячи сверхбогатых людей, или восемь процентов от суммарного числа в мире). Замкнула тройку лидеров Германия (1,05 тысячи, около четырех процентов).

В рейтинге городов по этому показателю лидером стал Нью-Йорк, где проживают 775 человек с состоянием более 100 миллионов долларов. Следом расположились Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес (504). Таким образом, в тройке лидеров по числу мультимиллионеров оказались только американские города. В топ-5 мегаполисов также вошли Лондон и Пекин. В британской столице проживают в общей сложности 388 долларовых центимиллионеров, а в китайской — 365. Москва оказалась в рейтинге лишь на 17 месте (265).

В начале сентября Bloomberg сообщал, что десять самых богатых предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на 420,5 миллиарда долларов. Лидером рейтинга по размеру состояния остался американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (плюс 98,4 миллиарда долларов, до 235 миллиардов). Второе место занял владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно (плюс 23,9 миллиарда, до 186 миллиардов), а топ-3 замкнул основатель Amazon Джефф Безос (плюс 55,4 миллиарда, до 162 миллиардов).