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11:46, 11 октября 2023Россия

Количество пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло

Количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до двух

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Количество пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей оперативных служб.

В экстренных службах сообщили агентству, что вторым пострадавшим оказалась пассажирка поезда. Ранее же сообщалось, что в результате аварии пострадал лишь машинист.

«По последним данным, в результате столкновения поездов двое пострадавших - машинист и девушка-пассажир», — приводит агентство слова собеседника.

О столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена стало известно утром 11 октября. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, машинист поезда получил травмы, медики оказывают ему помощь. Градоначальник пообещал, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.

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    Марк Леонов
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