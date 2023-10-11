В России решили снизить расходы на развитие инфраструктуры

«Ведомости»: в России урежут расходы бюджета на развитие портов и аэропортов

Бюджетные расходы на финансирование мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2024 году снизят почти на 12 процентов по сравнению с планами, зафиксированными в бюджете на 2023-2025 годы, до 101,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета на период 2024-2027 годов пишут «Ведомости».

Сильнее всего упадут расходы на развитие морских портов, их урежут в четыре раза, до 2,8 миллиарда рублей. На региональные аэропорты выделят 27,4 миллиарда рублей (минус 21,9 процента), на развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна — 15,7 миллиарда рублей (минус три процента).

Самый крупный проект — развитие Северного морского пути — потерял 5 процентов, на него предполагается потратить 50,1 миллиарда рублей в 2024 году и только 38,8 процента в 2025-м, что на 6,5 процента меньше, чем было прописано в прошлом бюджете.

Увеличено финансирование развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (плюс 2 миллиарда рублей в 2024 году и 4,5 миллиарда — в 2025-м). Также будут выделены 3,6 миллиарда на развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, которые предполагалось завершить в этом году.

В конце июля министр финансов России Антон Силуанов объяснил необходимость фронтального сокращения расходов бюджета 2024 года по незащищенным статьям «финансово емкими задачами» в следующем году. Тогда ожидалось, что расходы бюджета в 2024 году составят 29 триллионов рублей, однако в проекте, внесенном в Госдуму, но пока не рассмотренном, расходы выросли до 36,6 триллиона рублей.