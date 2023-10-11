Мать Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

Мать Димы Билана оценила состояние здоровья госпитализированного артиста

Мать российского певца Димы Билана Нина оценила состояние здоровья госпитализированного с бронхитом сына. Ее слова приводит «360».

«Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться», — рассказала женщина.

Мать певца выразила надежду, что в ходе заболевания не будет осложнений, которые могут привести к воспалению легких. «У него обычно осложнение идет на легкие, поэтому это опасно. Воспаление легких было уже, и не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней», — добавила она.

Об экстренной госпитализации Димы Билана с острым бронхитом сообщалось 11 октября. Из-за заболевания музыкант столкнулся с проблемами с дыханием и голосом и в ближайшее время не сможет петь. Певец рассказал, что находится под наблюдением пульмонолога, а переезды и перелеты могут серьезно ухудшить ситуацию.