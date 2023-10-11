Диму Билана экстренно госпитализировали с бронхитом в Москве

Российского исполнителя Диму Билана экстренно госпитализировали с острым бронхитом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Из-за заболевания музыкант столкнулся с проблемами с дыханием и голосом и в ближайшее время не сможет петь. Певец рассказал, что находится под наблюдением пульмонолога, а переезды и перелеты могут серьезно ухудшить ситуацию.

Сообщается, что концерт певца в Екатеринбурге, который был запланирован на 16 октября, перенесен. О новых датах организаторы смогут сказать позже.

Выступления Билана также перенесены в Тюмени, Перми и Челябинске.

Ранее Дима Билан рассказал, что отказался выступить на разогреве у американской певицы Уитни Хьюстон во время ее концерта в «Олимпийском».

В начале октября стало известно, что американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт.