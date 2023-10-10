Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:18, 10 октября 2023Культура

Дима Билан рассказал об отказе выступать на разогреве у Уитни Хьюстон

Билан рассказал, что «огребал» из-за отказа выступать на разогреве у Хьюстон
Дима Билан

Дима Билан. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский певец Дима Билан рассказал, что отказался выступить на разогреве у американской певицы Уитни Хьюстон во время ее концерта в «Олимпийском». Об этом он сообщил в подкасте у Эльдара Джарахова, доступном на YouTube.

По словам исполнителя, это произошло из-за решения организаторов — артист согласился принять участие в шоу при условии, что ему дадут пообщаться с Хьюстон за кулисами и он пожмет ей руку. Ради этого он отменил собственные гастроли и нанял оперную певицу, однако звезду к нему так и не привели, и Билан отказался от выступления на разогреве ее концерта, о чем впоследствии пожалел.

«Я огребал очень долго, потому что на концерте были влиятельные люди», — поделился исполнитель.

В октябре Билан приобрел квартиру в центре Москвы рядом с Кремлем.

Ранее стали известны артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары. Например, концерт на мероприятии у исполнителя Димы Билана ранее стоил 4 миллиона рублей и увеличился до 5,4 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном ударе по ВСУ в районе Авдеевки

    В Израиле опровергли проникновение боевиков на север страны

    В МИД России прокомментировали связь выхода из ДВЗЯИ с началом гонки вооружений

    Мэр российского города умер в 47 лет

    МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

    Победитель «Евровидения-2009» Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

    В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

    Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

    В США заявили о страхе Зеленского из-за событий в Израиле

    МИД России сообщил о поддержании контактов по ситуации в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости