Дима Билан рассказал об отказе выступать на разогреве у Уитни Хьюстон

Билан рассказал, что «огребал» из-за отказа выступать на разогреве у Хьюстон

Российский певец Дима Билан рассказал, что отказался выступить на разогреве у американской певицы Уитни Хьюстон во время ее концерта в «Олимпийском». Об этом он сообщил в подкасте у Эльдара Джарахова, доступном на YouTube.

По словам исполнителя, это произошло из-за решения организаторов — артист согласился принять участие в шоу при условии, что ему дадут пообщаться с Хьюстон за кулисами и он пожмет ей руку. Ради этого он отменил собственные гастроли и нанял оперную певицу, однако звезду к нему так и не привели, и Билан отказался от выступления на разогреве ее концерта, о чем впоследствии пожалел.

«Я огребал очень долго, потому что на концерте были влиятельные люди», — поделился исполнитель.

В октябре Билан приобрел квартиру в центре Москвы рядом с Кремлем.

Ранее стали известны артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары. Например, концерт на мероприятии у исполнителя Димы Билана ранее стоил 4 миллиона рублей и увеличился до 5,4 миллиона.