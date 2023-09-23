Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:24, 23 сентября 2023Культура

Названы оставшиеся в России и поднявшие гонорары артисты

Гонорары оставшихся в России Басты и Zivert поднялись в несколько раз
Певица Zivert

Певица Zivert. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Названы артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

По данным издания, концерт рэп-исполнителя Басты ранее стоил 5,5 миллиона рублей, а сейчас — 6-8 миллионов. Российская певица Юлия Zivert ранее выступала на частном мероприятии за 1 миллион, а сейчас — за 4.

Стоимость за выступление певца Леонида Агутина ранее составляла 2 миллиона, а теперь увеличилась более, чем в два раза — 5 миллионов рублей. Концерт на мероприятии у исполнителя Димы Билана ранее стоил 4 миллиона и увеличился до 5,4 миллиона.

Самое значительное увеличение гонорара произошло у артистки Полины Гагариной. Ранее певица выступала за 4 миллиона рублей, а теперь — за 9. По данным издания, в прошлом году исполнительница пела на Михайловской набережной Новосибирска по случаю 85-летия Новосибирской области. Тогда заказчик заплатил 8,9 миллиона рублей, 7 из которых были перечислены на счет певицы, а 1,9 были потрачены на организацию ее прибытия и «бытовых условий».

Ранее был опубликован список самых востребованных в рекламе российских артистов осенью этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве высказались об отключении Starlink над Крымом

    Летевший в Москву самолет столкнулся со стаей птиц

    Названы оставшиеся в России и поднявшие гонорары артисты

    В Белом доме рассказали о возможной поставке истребителей Вьетнаму

    Стало известно о провале атаки ВСУ на одном направлении

    Паралимпиец пожаловался на дважды сломавшую его электроколяску авиакомпанию

    Опубликовано видео удара Азербайджана по складу российских миротворцев

    Россия обратилась к Бразилии после встречи ее президента с Зеленским

    ВСУ нанесли российскому региону около 100 ударов за сутки

    Отказ Польши поставлять оружие Украине сочли началом раскола в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости