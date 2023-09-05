Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

Агутин и Баста стали самыми востребованными артистами в рекламе

Опубликован список самых востребованных в рекламе российских артистов осенью этого года. Об этом сообщает KP.RU.

Рэп-исполнитель Баста заключил рекламный контракт с крупным банком, который ранее работал с телеведущим Иваном Ургантом. Певец Дима Билан стал лицом еще одной банковской организации, заняв место ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Большое количество рекламных сделок получила исполнительница Клава Кока, которая, как отмечает издание, заняла место уехавшей из страны украинской певицы Веры Брежневой, ранее рекламировавшей в России «все подряд».

Еще одним артистом, востребованным в рекламе в этом сезоне, стал Леонид Агутин. Отмечается, что Полина Гагарина и Дмитрий Маликов удачно отрабатывают совместную рекламную кампанию, тем самым тоже попадая в списки самых востребованных звезд в этой сфере.

Среди артистов «верхушки рекламного рынка» также были названы Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Анастасия Ивлеева, Павел Деревянко и Азамат Мусагалиев.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой.

В июне также стали известны гонорары самых высокооплачиваемых российских музыкантов за корпоративы.