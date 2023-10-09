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12:15, 9 октября 2023Среда обитания

Дима Билан купил квартиру с видом на Красную площадь

Дима Билан купил квартиру в центре Москвы с видом на Красную площадь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан приобрел квартиру в центре Москвы рядом с Кремлем. О дорогостоящей покупке артист рассказал в интервью для YouTube-шоу «Джарахов».

По словам Билана, из окон его нового жилья открывается вид на Красную площадь. Кроме того, недалеко от квартиры располагается учебное заведение, которое посещал артист. «И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка», — отметил он.

На данным момент Билан готовится к переезду. Стоимость недвижимости певец уточнять не стал. Артист добавил, что планирует оборудовать в новой квартире собственную студию звукозаписи.

Ранее исследование Intermark Real Estate показало, что квартиры в новостройках рядом с Красной площадью стоят на 64 процента дороже, чем остальное жилье на элитном рынке столицы. В среднем квадратный метр новостроек в 10 минутах ходьбы от Кремля стоит 2,6 миллиона рублей. Высокие цены связаны с редкостью предложения — на долю таких объектов приходится не более 10 процентов от общего числа выставленного на продажу первичного жилья в Москве.

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    Александра Качан
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