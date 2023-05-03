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15:22, 3 мая 2023Среда обитания

Близость к Кремлю повлияла на стоимость жилья

Intermark Real Estate: новостройки рядом с Кремлем стоят на 64 процента дороже

Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Новостройки рядом с Кремлем стоят на 64 процента дороже, чем остальное жилье на элитном рынке Москвы. О том, что близость Красной площади влияет на цены на квартиры, говорится в исследовании Intermark Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем квадратный метр новостроек в 10 минутах ходьбы от Кремля стоит 2,6 миллиона рублей. Высокие цены связаны с редкостью предложения — доля лотов рядом с крепостью составляет не более 10 процентов от общего числа выставленных на продажу первичных квартир и апартаментов в Москве. Всего для покупки доступно 230 таких объектов.

В среднем новая квартира рядом с Кремлем стоит 230-250 миллионов рублей. Эксперты отметили, что спрос на такое жилье высокий — за последние три года покупатели приобрели треть предложения. В основном недалеко от Красной площади продаются объекты без отделки, на них приходится 87 процентов всего предложения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подешевела аренда элитных домов. За первый квартал 2023 года цены на дорогое съемное жилье снизились на 27 процентов год к году.

Александра Качан
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