В сети поделились простыми способами поддержать психическое здоровье

Пользователи форума Reddit перечислили действия и приемы, которые помогают им сохранять стабильное психическое состояние. Простыми способами поддержать ментальное здоровье они поделились в разделе AskReddit.

Многие комментаторы посоветовали другим заниматься спортом.

Ужасно, что это так хорошо работает. Помню, ненавидел, когда мама повторяла, что спорт поможет с моей депрессией, но она была абсолютно права. Проблема в том, что в глубокой депрессии это последнее, чем хочется заниматься. Но ничто так положительно не повлияло на мое ментальное здоровье, как регулярные упражнения CriticalCople пользователь Reddit

Также пользователи Reddit обратили внимание на то, что человеку в нестабильном психическом состоянии очень важно общаться с природой.

Люди все еще не понимают важности природы, а многим до нее трудно добраться там, где они живут. Я отправилась на прогулку в горы и в жизни не чувствовала себя более расслабленной. Потом переехала ближе к воде и сразу же увидела, как после стольких лет жизни в городе восстанавливается психика. Когда понимаешь, сколько вокруг нас всего живого, останавливаешься и думаешь, как малы мы на самом деле carolynnmae пользовательница Reddit

Некоторые также рекомендовали сократить время пребывания в социальных сетях.

Вместо этого я стал читать книги. С января прочел шесть книг. И так хорошо себя благодаря этому чувствую doatmal422 пользователь Reddit

Ранее бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой. 43-летняя манекенщица заявила, что ей для сохранения ментального и физического здоровья необходимо медитировать и гулять на свежем воздухе.