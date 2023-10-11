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10:48, 11 октября 2023Россия

Назван лучший МФЦ в России

Ракова: центры госуслуг Москвы выиграли две номинации всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который прошел на VII Всероссийском форуме центров госуслуг «Мои Документы» в Рязани. Московские центры стали лучшими в номинациях «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».

«За 12 лет „Мои Документы” проделали огромный путь — открыли 137 центров госуслуг в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня „Мои Документы” по-прежнему расширяют свои возможности за пределами офисов. Сотрудники центров госуслуг обладают умением с первых слов расположить к себе человека, найти к нему индивидуальный подход. Мы рады, что команда офисов “Мои Документы” одержала победу в двух номинациях Всероссийского конкурса „Лучший многофункциональный центр России”. Приятно, что наши успехи и достижения уже традиционно отмечают на федеральном уровне», — сказала Ракова.

Награду в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» получила сотрудница флагманского офиса «Мои Документы» ЮЗАО Ирина Копотилова. Флагманский офис «Мои Документы» СЗАО, центры госуслуг районов Коньково, Лефортово, Марьино и Отрадное победили в категории «Крупная региональная сеть МФЦ».
Ежегодный центров госуслуг «Мои Документы» проводится с 2015 года для обмена опытом в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, демонстрации лучших региональных практик и действующих инструментов, которые могут получить распространение в других субъектах России.

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    Инга Разумовская
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