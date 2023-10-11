МИД Израиля назвал условия переговоров с ХАМАС

МИД Израиля: переговоры с ХАМАС возможны после достижения задач операции в Газе

Переговоры с группировкой ХАМАС возможны только после достижения Израилем задач операции в Газе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор, передает РИА Новости.

«Израиль настаивает на продолжении военных действий до тех пор, пока Тель-Авив не достигнет стратегических целей против террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад"», — рассказал дипломат.

Как отметил дипломат, ХАМАС допускает ошибку и не способствует примирению между народами двух стран.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что сектор Газа не должен отличаться от остальных арабских стран, с которыми у Израиля установлены мирные отношения. Посол также назвал глупостью слова о том, что Израиль не может находиться в мирных отношениях с исламскими странами.