МИД Палестины опубликовал кадры разрушений в секторе Газа

МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа

МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа, которые, по данным министерства, показывают последствия ударов по жилым районам. Соответствующие кадры внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии», — сообщается в заявлении палестинского МИД.

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало данные, по которым более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В управлении отмечают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.