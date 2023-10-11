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10:34, 11 октября 2023Мир

МИД Палестины опубликовал кадры разрушений в секторе Газа

МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа

Фото: Maxar Technologies / Reuters

МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа, которые, по данным министерства, показывают последствия ударов по жилым районам. Соответствующие кадры внешнеполитическое ведомство опубликовало в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии», — сообщается в заявлении палестинского МИД.

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало данные, по которым более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В управлении отмечают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.

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    Максим Габриелян
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