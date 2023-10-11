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02:34, 11 октября 2023Мир

Сотни тысяч жителей Газы покинули свои дома с начала эскалации

УКГВ: более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В управлении отмечают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 639 жилых зданий и 10 медицинских учреждений разрушены в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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