Сотни тысяч жителей Газы покинули свои дома с начала эскалации

УКГВ: более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома

Более 263,9 тысячи жителей сектора Газа покинули дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В управлении отмечают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 639 жилых зданий и 10 медицинских учреждений разрушены в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.