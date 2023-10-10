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22:02, 10 октября 2023Мир

Число разрушений в секторе Газа увеличилось

МИД Палестины: в секторе Газа разрушено 22 639 жилых зданий и 10 медучреждений

Фото: Mohammed Salem / Reuters

По меньшей мере 22 639 жилых зданий и 10 медицинских учреждений разрушены в секторе Газа в результате ударов ВВС Израиля с начала эскалации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Палестины.

По данным внешнеполитического ведомства, также в ходе обстрелов повреждены 48 местных школ. Как отмечает телеканал Al Arabiya, в анклаве отключено электричество, отсутствует интернет.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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