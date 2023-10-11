Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:12, 11 октября 2023Из жизни

Уборщицу затянуло в мясорубку на глазах у дочери

Keep Talking Greece: в Греции уборщицу мясной лавки затянуло в мясорубку

Фото: Marina Demkina / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Греции Лумиану-Анну Бацевани затянуло в мясорубку на глазах у дочери. Об этом сообщает Keep Talking Greece.

50-летняя уборщица, проживавшая в греческом городе Месолонгион, чистила мясорубку в лавке мясной продукции и случайно нажала на кнопку включения. Ее волосы начало затягивать в устройство. Она попыталась вытащить их рукой, однако ее тоже затянуло в мясорубку.

Дочь женщины, которая находилась в мясной лавке вместе с ней, бросилась на улицу и стала звать на помощь. Несколько прохожих забежали в магазин, однако не смогли вытащить Бацевани из устройства. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, пожарные и парамедики. Им потребовалось несколько часов, чтобы извлечь тело женщины из мясорубки.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств произошедшего. Владельца мясной лавки арестовали за грубое нарушение требований охраны труда.

Знавший Бацевани человек рассказал, что она переехала в Грецию из Албании два года назад после развода с мужем. Женщина жила с матерью и самостоятельно воспитывала двоих детей. «Она работала с утра до ночи, чтобы обеспечить своих детей», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Малайзии владелец корнера на фуд-корте потерял сознание и упал в кипящее масло. В результате он получил серьезные ожоги лица, груди и спины.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил об обстреле израильского блокпоста со стороны Ливана

    Физлица в России рекордно закупились облигациями

    Система ПВО обнаружила украинский БПЛА на подлете к столице российского региона

    Уборщицу затянуло в мясорубку на глазах у дочери

    В Петербурге медики приехали по вызову и нашли мужчину с простреленной ногой

    Собянин прокомментировал аварию в московском метро

    В США допустили территориальные уступки Украины

    Столтенберг предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

    Палестинская модель Джиджи Хадид высказалась об атаках ХАМАС на Израиль

    Миллиарды человек подвергнутся тепловому стрессу из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости