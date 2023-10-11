Уборщицу затянуло в мясорубку на глазах у дочери

Keep Talking Greece: в Греции уборщицу мясной лавки затянуло в мясорубку

Жительницу Греции Лумиану-Анну Бацевани затянуло в мясорубку на глазах у дочери. Об этом сообщает Keep Talking Greece.

50-летняя уборщица, проживавшая в греческом городе Месолонгион, чистила мясорубку в лавке мясной продукции и случайно нажала на кнопку включения. Ее волосы начало затягивать в устройство. Она попыталась вытащить их рукой, однако ее тоже затянуло в мясорубку.

Дочь женщины, которая находилась в мясной лавке вместе с ней, бросилась на улицу и стала звать на помощь. Несколько прохожих забежали в магазин, однако не смогли вытащить Бацевани из устройства. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, пожарные и парамедики. Им потребовалось несколько часов, чтобы извлечь тело женщины из мясорубки.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств произошедшего. Владельца мясной лавки арестовали за грубое нарушение требований охраны труда.

Знавший Бацевани человек рассказал, что она переехала в Грецию из Албании два года назад после развода с мужем. Женщина жила с матерью и самостоятельно воспитывала двоих детей. «Она работала с утра до ночи, чтобы обеспечить своих детей», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Малайзии владелец корнера на фуд-корте потерял сознание и упал в кипящее масло. В результате он получил серьезные ожоги лица, груди и спины.