Готовивший картошку фри мужчина потерял сознание и упал в кипящее масло

Asia One: в Малайзии мужчина готовил картошку фри и упал в кипящее масло

В Малайзии владелец корнера на фуд-корте в городе Куала-Кангсар потерял сознание и упал в кипящее масло. Об этом сообщает Asia One.

58-летний Лю Юцай упал в обморок, когда готовил жареные отбивные из курицы и картошку фри. В результате он получил серьезные ожоги лица, груди и спины. Его срочно доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны.

Брат Лю Юцая полагает, что мужчину погубило повышенное кровяное давление. «Я еще год назад советовал ему принимать лекарства и регулярно обследоваться», — сказал он.

Как утверждает один из работников фуд-корта, несмотря на состояние здоровья, Юцай работал шесть дней в неделю, а когда корнер был закрыт, занимался подготовкой ингредиентов для своих блюд.

Мужчину знали как жизнерадостного человека, любящего животных. Он тратил более двух тысяч малайзийских ринггитов (41 тысяча рублей) в месяц на еду для бездомных животных в своем районе.

Ранее сообщалось, что в Китае в тренажерном зале штанга весом сто килограммов раздавила фитнес-инструктора. Она упала на грудь мужчины, перекатилась на шею и прижала его голову к скамье.