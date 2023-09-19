100-килограммовая штанга раздавила одержимого спортом фитнес-инструктора

The Straits Times: в Китае штанга весом 100 килограммов раздавила тренера

В тренажерном зале в китайской провинции Хэнань штанга весом 100 килограммов раздавила фитнес-инструктора. Об этом сообщает The Straits Times.

27-летний Сяо Хоу пришел в спортзал, чтобы заняться силовой тренировкой. Он выполнял жим лежа со 100-килограммовой штангой и собирался закончить упражнение, но его руки ослабли. Штанга упала на грудь мужчины, перекатилась на шею и прижала его голову к скамье. В течение 25 секунд Хоу отчаянно пытался освободиться, однако в помещении не было посетителей, поэтому он не мог самостоятельно поднять тяжелый спортивный снаряд. У обессилевшего мужчины начались судороги, и он потерял сознание. Позже Хоу обнаружили и срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По словам руководителя спортзала, мужчина несколько лет работал персональным тренером и инструктором по фитнесу. Он был одержим спортом и регулярно посещал тренажерный зал. Хоу любил заниматься в одиночестве и часто приходил в спортзал до его открытия, так как у него был ключ от помещения. «Он никогда не думал о том, чтобы встречаться с девушкой. Его заботили только занятия», — вспоминает сотрудник тренажерного зала.

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