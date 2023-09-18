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15:25, 18 сентября 2023Из жизни

Строитель упал на пронзившие его тело железные прутья и выжил

The Times of India: в Индии строитель упал на железные прутья и выжил

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

21-летний строитель из Индии выжил после того, как упал с большой высоты на железные прутья. Об этом сообщает The Times of India.

Несчастный случай произошел в городе Нагпур, штат Махараштра. Юноша сорвался и упал с высоты на прутья длиной почти два метра и толщиной 1,6 сантиметра. Они пронзили его грудную клетку и брюшную полость.

Пострадавшего незамедлительно доставили в отделение неотложной помощи. Его состояние оценили как тяжелое. Чтобы провести срочную операцию, длинные прутья пришлось дважды обрезать. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что один стержень пробил диафрагму и легкое молодого человека, но не задел сердце. Другой прут также не коснулся жизненно важных органов, однако серьезно повредил тазобедренную кость. Хирургам удалось успешно удалить из тела пациента железные стержни и спасти ему жизнь.

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После операции молодой человек три недели восстанавливался в больнице, после чего его выписали. Врачи назвали «настоящим чудом» быстрое выздоровление пострадавшего. «Послеоперационных осложнений не было, а все раны зажили на удивление хорошо», — заявил хирург, проводивший операцию.

Ранее сообщалось, что профессиональный глотатель шпаг из США Скотт Нельсон случайно пронзил себе живот, серьезно повредил печень. Он также лишился части легкого. 59-летний факир выступал на шоу, когда пять шпаг пронзили его брюшную полость.

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