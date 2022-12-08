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09:00, 8 декабря 2022Из жизни

Знаменитый глотатель шпаг пронзил себе живот и лишился легкого

Daily Star: в США глотатель шпаг пронзил живот, повредил печень и лишился части легкого

Фото: David Rose / Globallookpress.com

Профессиональный глотатель шпаг из США Скотт Нельсон случайно пронзил себе живот, серьезно повредил печень и лишился части легкого. Об этом сообщает Daily Star.

59-летний факир выступал на шоу в парке Six Flags of America в американском штате Мэриленд, когда пять шпаг пронзили его брюшную полость. Прибывшие на помощь парамедики извлекли шпаги из живота знаменитого фокусника и доставили его в больницу с глубокими ранами. Врачи провели Нельсону операцию, в результате которой им пришлось удалить часть легкого.

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Мужчина более месяца находится в больнице и до сих пор не может есть твердую пищу. Для оплаты лечения Нельсона была создана страница по сбору средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. Помимо денег, которые жертвуют поклонники, мужчина получает многочисленные пожелания скорейшего выздоровления. Нельсон, в свою очередь, идет на поправку и сохраняет позитивный настрой. «Хорошие новости: я бросил курить и сбросил более 22 килограммов», — говорит он.

Нельсон заслужил репутацию легендарного факира именно благодаря трюку с помещением в пищевод нескольких шпаг одновременно.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Индии по фамилии Картикеян упал на железный штырь, который пронзил насквозь его шею, и выжил. Доктор, руководивший операцией, сказал, что штырь не задел никакие жизненно важные органы и голосовые связки.

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Алиса Удовик
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