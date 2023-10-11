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04:43, 11 октября 2023Экономика

Отделения «Почты России» предложили ремонтировать за счет маркетплейсов

Минцифры предложило ремонтировать отделения «Почты России» за счет маркетплейсов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и части убытков отделений «Почты России» в населенных пунктах с менее 5 тысяч жителей. Об этом сообщает РБК.

Министр рассказал, что сейчас ведомство работает над формулой, по которой будет высчитываться инфраструктурный платеж — законопроект о его введении может затронуть примерно 28 тысяч почтовых отделений.

По словам Шадаева, за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах средств (10 миллиардов рублей) к концу этого года отремонтируют около 2,5 тысячи отделений, в 2024-м — до 3,3 тысячи.

После сообщений о возникшей в компании финансовой дыре совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании.

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    Юлия Мискевич
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