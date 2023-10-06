Финансовую дыру «Почты России» решили изучить со стороны

Совет директоров «Почты России» согласился провести аудит финансовой дыры

После сообщений о возникшей в компании финансовой дыре совет директоров «Почты России» поручил провести независимый аудит расходов компании. От оценки ситуации со стороны будут зависеть меры поддержки, пишет РБК.

Издание ознакомилось с «Планом по улучшению финансово-экономического состояния компании», из которого следует, что «Почте России» необходимы 117 миллиардов рублей в виде докапитализации и рефинансирование накопившегося долга за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3,5 процента годовых. Размер текущего долга не указывается, но на конец прошлого года он составлял 153,5 миллиарда рублей.

Отдельно компания просит дать ей возможность закрывать убыточные отделения и изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции, а также ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной коммерции в размере 0,5 процента с оборота.

В «Почте России» жалуются, что проигрывают конкуренцию на рынке из-за слишком жестких регуляторных требований и не могут инвестировать в развитие из-за долгов. Без смягчения нормативов и выполнения других условий руководство компании не видит возможностей для восстановления финансовой устойчивости. Поддержка государства, отмечают в почтовом операторе, позволила бы получить чистую прибыль в шесть миллиардов рублей уже в 2024 году.

Представитель Минцифры назвал недопустимым закрытие любых отделений «Почти России», а также изменения в нормативах доставки корреспонденции и посылок. Другой федеральный чиновник отметил, что без результатов независимого аудита никаких решений о финансовой поддержке принято не будет.

О растущей финансовой дыре в «Почте России» в конце сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если правительство и дальше будет уклоняться от решения проблемы, что дыра превратится в яму, «куда все провалится».

В 2022 году компания получила чистый убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. По текущим прогнозом, в 2023-м убыток может составить от 27 миллиардов рублей до 38 миллиардов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал об «огромной финансовой дыре» в Объединенной судостроительной компании (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка. А на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в «Роснано» образовалась слишком большая финансовая дыра, и теперь вопрос целесообразности спасения компании от банкротства изучает правительство.