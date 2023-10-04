В Кремле сообщили о «слишком большой» дыре в «Роснано»

Песков заявил о работе правительства по риску банкротства «Роснано» из-за долгов

В госкорпорации «Роснано» действительно имеется «слишком большая» финансовая дыра, но правительство очень плотно занимается вопросом целесообразности поддержки. Таким образом сообщения о возможном банкротстве компании прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, ранее у «Роснано» были определенные успехи, но ситуация изменилась, и в кабмине «генерятся соответствующие предложения». Песков не стал уточнять, хотят ли власти спасать компанию.

Накануне из отчета корпорации, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, стало понятно, что она находится на грани банкротства. Размер задолженности, подлежащей погашению до конца этого года, слишком велик, чтобы корпорация могла исполнить обязательства только за счет собственных средств.

Чистый долг «Роснано» за первое полугодие превысил 95 миллиардов рублей, при этом объем требований кредиторов, как следует из документов, значительно превышает стоимость активов.

О возможной ликвидации компании стало известно еще год назад. По данным источника «Ведомостей», часть правительства не видела способа развивать компанию после введения западных санкций, а потому предлагала не тратить бюджетные средства на неокупаемый проект.

Ранее о растущей финансовой дыре в «Почте России» рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее оценке, состояние оператора «очень печальное» и без разработки адекватной финансовой модели дыра превратится в огромную яму, «куда все провалится». При этом политик посетовала, что исправлять ситуацию никто не торопится.

До этого глава ВТБ Андрей Костин рассказал об «огромной финансовой дыре» в Объединенной судостроительной компании (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка. По его словам, первичная проверка показала массу критических проблем. Помимо финансов тревогу вызывает глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении, и слабое корпоративное управление. По мнению банкира, без помощи государства исправить ситуацию не получится.