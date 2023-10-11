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17:42, 11 октября 2023Из жизни

Мисс Россия сделала признание о личной жизни

Мисс Россия призналась, что ей пока не нужны романтические отношения

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» сделала неожиданное признание о личной жизни. Она рассказала об этом в интервью «Газете.Ru».

22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга призналась журналистам, что ее сердце свободно и ей пока не нужны романтические отношения. «Мне приходит огромное количество сообщений с просьбами познакомиться, увидеться, прислать цветы. На данный момент я одна, и думаю, что в ближайшее время так и будет. Это мой личный выбор. Еще до участия в конкурсе я решила, что хочу потратить этот год на саморазвитие. Уверена, как только стану полноценной личностью, достойный партнер придет в мою жизнь», — заявила она.

8 октября Голубева стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Сейчас она живет в Москве и учится сразу в двух университетах — Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры на курсе вокала.

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18 ноября в Сальвадоре пройдет международный конкурс «Мисс Вселенная — 2023», в котором Голубева будет представлять Россию. Девушка утверждает, что мечтала принять участие в «Мисс Россия» и стать обладательницей короны с 16 лет.

Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Кирсанова выиграла международный конкурс красоты и стала обладательницей титула «Супермодель Вселенной — 2023». Финал прошел 30 сентября в Куала-Лумпуре, Малайзия.

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    Антонина Черташ
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