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14:53, 2 октября 2023Из жизни

36-летняя россиянка с двумя детьми выиграла международный конкурс красоты

Россиянка Ирина Кирсанова выиграла конкурс красоты «Супермодель Вселенной»

Фото: @mrskirsanova

Россиянка Ирина Кирсанова выиграла международный конкурс красоты и стала обладательницей титула «Супермодель Вселенной — 2023». Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Финал прошел в субботу, 30 сентября, в Куала-Лумпуре, Малайзия. Первое место заняла участница от России, второе — представлявшая Молдавию россиянка Алина Грушко, а третье — участница от Нидерландов Тио Юдит Хофхейзен.

По информации ТАСС, победительнице 36 лет, у нее двое детей. Сообщается, что по политическим причинам на ее ленте было написано «Москва», а не «Россия». Тем не менее Кирсанова отметила, что в остальном к ней относились очень хорошо, и никакого напряжения она не почувствовала.

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Кирсанова представляла Россию на конкурсе «Миссис Мира» в 2015 году. Сейчас она работает директором российского национального этапа этого конкурса.

Ранее сообщалось, что россиянка из Нижнего Новгорода Ольга Каменская стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Вселенная Интернешнл», финал которого прошел в США. Она воспитывает пятилетнюю дочь и 18-летнего сына и занимает пост вице-президента в крупной страховой компании.

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    Екатерина Лобанова
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