Самой красивой замужней женщиной в мире стала россиянка

Россиянка Ольга Каменская выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная Интернешнл»

Россиянка из Нижнего Новгорода стала победительницей международного конкурса красоты. Об этом она сообщила в своем аккаунте социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ольга Каменская выиграла конкурс «Миссис Вселенная Интернешнл» (Mrs Universe World International), который прошел в США. Всего в конкурсе приняли участие 72 участницы со всего мира. Ольгу не только признали самой красивой замужней женщиной, она стала лучшей и в номинации «Пышные формы».

Ольга Каменская воспитывает пятилетнюю дочь и 18-летнего сына. Она занимает пост вице-президента в крупной страховой компании. Это уже не первый конкурс красоты для россиянки, Каменская любит участвовать в международных конкурсах, потому что это, по ее словам, помогает ей знакомиться с интересными людьми по всему миру и достойно представлять свою страну. В ходе конкурса Каменской даже разрешили пройти по подиуму с российским флагом.

Ольга рассказала журналистам, что понимает, что ее параметры далеки от стереотипных, однако это не мешает ей чувствовать себя привлекательной. «Я благодарна организаторам конкурса, что могу стать примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать что женская красота не зависит от размера одежды. Я ломаю стереотипы каждый день и показываю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере», — заявила обладательница титула «Миссис Вселенная Интернешнл».

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.

