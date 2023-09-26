Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:58, 26 сентября 2023Из жизни

Самой красивой замужней женщиной в мире стала россиянка

Россиянка Ольга Каменская выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная Интернешнл»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россиянка из Нижнего Новгорода стала победительницей международного конкурса красоты. Об этом она сообщила в своем аккаунте социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ольга Каменская выиграла конкурс «Миссис Вселенная Интернешнл» (Mrs Universe World International), который прошел в США. Всего в конкурсе приняли участие 72 участницы со всего мира. Ольгу не только признали самой красивой замужней женщиной, она стала лучшей и в номинации «Пышные формы».

Ольга Каменская воспитывает пятилетнюю дочь и 18-летнего сына. Она занимает пост вице-президента в крупной страховой компании. Это уже не первый конкурс красоты для россиянки, Каменская любит участвовать в международных конкурсах, потому что это, по ее словам, помогает ей знакомиться с интересными людьми по всему миру и достойно представлять свою страну. В ходе конкурса Каменской даже разрешили пройти по подиуму с российским флагом.

Материалы по теме:
«Хватит сравнивать себя с другими» Как живет главная красавица планеты, победившая в конкурсе «Мисс Вселенная»
«Хватит сравнивать себя с другими»Как живет главная красавица планеты, победившая в конкурсе «Мисс Вселенная»
13 декабря 2021
Объявлена новая «Мисс мира». Как живет самая красивая девушка планеты и почему верит, что внешность — не главное
Объявлена новая «Мисс мира».Как живет самая красивая девушка планеты и почему верит, что внешность — не главное
17 марта 2022

Ольга рассказала журналистам, что понимает, что ее параметры далеки от стереотипных, однако это не мешает ей чувствовать себя привлекательной. «Я благодарна организаторам конкурса, что могу стать примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать что женская красота не зависит от размера одежды. Я ломаю стереотипы каждый день и показываю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере», — заявила обладательница титула «Миссис Вселенная Интернешнл».

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

    Пятиметровая кобра съела трехметрового питона после семичасовой схватки

    Названы популярные у российских мужчин автомобили

    В России пообещали возобновить производство автозапчастей на бывшем заводе Bosch

    Шесть человек попали в больницу после драки с топорами в российском городе

    Адвокату певицы Славы дали попытку урегулировать конфликт с Хайдаровым до суда

    Антарктический морской лед достиг рекордного минимума

    Появилась информация об отъезде Земфиры из квартиры Литвиновой в Париже

    Европейские компании уличили в помощи России с обходом санкций

    Объявленный ВСУ погибшим командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости