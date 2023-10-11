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20:00, 11 октября 2023Россия

Митрополита Тихона освободили от управления Псковской епархией

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Священного Синода назначил нового главу Крымской митрополии — митрополита Тихона (Шевкунова). Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону», — говорится на сайте Патриархии.

Ранее Тихон занимал должность митрополита Псковского и Порховского, а также игумена Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах и священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в селе Любовец. От этих должностей Тихона с благодарностью освободили, но на сайте Псковской епархии он по-прежнему указан как правящий архиерей.

Митрополит Тихон — один из ключевых спикеров Русской православной церкви, он регулярно высказывается на общественные и политические темы. Так, в 2021 году он заявлял, что невозможность бессмертия президента России Владимира Путина является проблемой для россиян.

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