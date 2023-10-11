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19:37, 11 октября 2023Силовые структуры

Мошенники развели на миллионы сотрудника Росказначейства

Телефонные мошенники выманили у сотрудника Росказначейства почти 15 млн рублей

Фото: Marília Castelli / Unsplash

Телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в сентябре мужчине в Telegram написал якобы глава Росказначейства и предупредил о важном звонке от «куратора Министерства финансов». Когда сотруднику ведомства позвонили, ему рассказали об аферистах в Минфине, поэтому нужно внимательно следить за кошельком. Позже ему позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что на чиновника оформлен кредит.

Далее мошенники действовали по известной схеме. Они заставили мужчину перевести на их счета его накопления, взять кредиты и заложить автомобиль. Таким образом они заполучили 12 миллионов рублей, а потом развели его жену еще на два с половиной миллиона. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее аферисты обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталью на 77 тысяч рублей.

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    Варвара Митина
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