Мошенники развели на миллионы сотрудника Росказначейства

Телефонные мошенники выманили у сотрудника Росказначейства почти 15 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в сентябре мужчине в Telegram написал якобы глава Росказначейства и предупредил о важном звонке от «куратора Министерства финансов». Когда сотруднику ведомства позвонили, ему рассказали об аферистах в Минфине, поэтому нужно внимательно следить за кошельком. Позже ему позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что на чиновника оформлен кредит.

Далее мошенники действовали по известной схеме. Они заставили мужчину перевести на их счета его накопления, взять кредиты и заложить автомобиль. Таким образом они заполучили 12 миллионов рублей, а потом развели его жену еще на два с половиной миллиона. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее аферисты обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталью на 77 тысяч рублей.