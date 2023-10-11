Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» на 77 тысяч рублей

Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Науменко на 77 тысяч рублей

Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталью на 77 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

9 октября женщине позвонила злоумышленница и представилась сотрудницей Центробанка, заявив о том, что на Наталью пытаются оформить кредит, и, если она не воспрепятствует этому, ее привлекут к уголовной ответственности «за пособничество террористическим группам, которые находятся на территории Украины».

«Женщине рекомендовали беспрекословно выполнять указания звонившей: оформить на себя потребительский кредит в банке на 400 тысяч рублей, поскольку на нее мошенники пытаются оформить кредит. Этим, как ей заявили, она закроет свой кредитный потенциал, а затем вернет средства в банк», — рассказал собеседник издания.

Позже с женщиной связался мошенник, который представился следователем ФСБ России, и убедил ее оформить заявку на кредит через мобильное приложение.

Банк не выдал Наталье требуемую сумму и тогда она перевела на «безопасный» счет 77 тысяч рублей. Когда вдова Науменко поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Орлова, известная по роли Тамары в сериале «Папины дочки», стала жертвой телефонных мошенников.