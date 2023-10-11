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12:16, 11 октября 2023Культура

Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» на 77 тысяч рублей

Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Науменко на 77 тысяч рублей

Фото: Михаил Макаренко / РИА Новости

Мошенники обманули вдову лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталью на 77 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

9 октября женщине позвонила злоумышленница и представилась сотрудницей Центробанка, заявив о том, что на Наталью пытаются оформить кредит, и, если она не воспрепятствует этому, ее привлекут к уголовной ответственности «за пособничество террористическим группам, которые находятся на территории Украины».

«Женщине рекомендовали беспрекословно выполнять указания звонившей: оформить на себя потребительский кредит в банке на 400 тысяч рублей, поскольку на нее мошенники пытаются оформить кредит. Этим, как ей заявили, она закроет свой кредитный потенциал, а затем вернет средства в банк», — рассказал собеседник издания.

Позже с женщиной связался мошенник, который представился следователем ФСБ России, и убедил ее оформить заявку на кредит через мобильное приложение.

Банк не выдал Наталье требуемую сумму и тогда она перевела на «безопасный» счет 77 тысяч рублей. Когда вдова Науменко поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Орлова, известная по роли Тамары в сериале «Папины дочки», стала жертвой телефонных мошенников.

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    Анастасия Астахова
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