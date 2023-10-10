Звезда «Папиных дочек» потеряла сбережения из-за телефонных мошенников

Звезда «Папиных дочек» Татьяна Орлова стала жертвой телефонных мошенников

Актриса Татьяна Орлова, известная по роли Тамары в сериале «Папины дочки», стала жертвой телефонных мошенников. Об этом она рассказала в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Отмечается, что аферистам удалость украсть сбережения артистки. «Да, то, что нельзя говорить код, я сказала… Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно», — рассказала Орлова.

По словам артистки, ей не удалось вернуть украденное. При этом звезда «Папиных дочек» решила не обращаться в полицию из-за нехватки времени и заявила, что заработает потерянные деньги. Она также назвала инцидент «хорошим уроком».

Ранее сообщалось, что знакомая заслуженной артистки России Маргариты Шубиной, исполнившей роль Любы в сериале «Сваты», украла у актрисы миллионы рублей.