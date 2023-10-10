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16:07, 10 октября 2023Культура

У актрисы из сериала «Сваты» знакомая украла 10 миллионов рублей

У актрисы из сериала «Сваты» Шубиной знакомая украла 10 миллионов рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Знакомая заслуженной артистки России Маргариты Шубиной, исполнившей роль Любы в сериале «Сваты», украла у актрисы миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, артистка дала приятельнице по имени Ирина 110 тысяч долларов (примерно 10 миллионов рублей) на хранение, пока была в отъезде. Позже Шубина попросила знакомую отдать ей деньги, однако узнала, что их больше нет. Ирина поведала актрисе, что ее сын нашел деньги и потратил всю сумму.

По факту случившегося Маргарита Шубина написала заявление в полицию.

В июле стало известно, что мошенники оформили микрозайм на российского актера Никиту Тарасова, сыгравшего в сериале «Кухня».

Ранее сообщалось, что разнорабочий Московского драматического театра имени А.С. Пушкина обокрал культурное учреждение на 600 тысяч рублей.

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    Анастасия Астахова
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