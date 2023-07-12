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14:37, 12 июля 2023Культура

Актер сериала «Кухня» Никита Тарасов стал жертвой мошенников

Актер сериала «Кухня» Тарасов стал жертвой мошенников, оформивших на него микрозаем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский актер Никита Тарасов, сыгравший в сериале «Кухня», стал жертвой мошенников, которые оформили на него микрозаем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На имя артиста оформили несколько кредитов из-за того, что в каршеринговой компании, услугами которой он воспользовался, произошла утечка информации и мошенники получили доступ к паспортным данным Тарасова. Один из микрозаймов забрала компания по сбору долгов в Красноярске.

О долгах актер узнал, получив сообщение с требованием погасить заем по почте. Артист предпринял попытку связаться с компанией по сбору долгов, однако ее представители не вышли с ним на связь.

«Сейчас я как доверенное лицо подаю заявление в полицию. Может быть, у них получится выйти на эту организацию быстрее, чем у нас. Также готовится исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории», — сообщила адвокат артиста Мария Щербенок.

В июне сообщалось, что мошенники украли у российского певца и автора хита «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко один миллион рублей.

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    Анастасия Астахова
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