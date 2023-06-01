У автора хита «Венера-Юпитер» Дмитриенко украли миллион рублей

Мошенники украли у автора хита «Венера-Юпитер» Дмитриенко миллион рублей

Мошенники украли у российского певца и автора хита «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко один миллион рублей. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель поведал, что во время съемок в центре Москвы ему позвонили из банка и заявили о подозрительных операциях на его карте, однако артист не придал этому значения, решив, что звонок поступил от мошенников.

«Я так подумал, тем более, что и работал еще при этом, поэтому просто скинул трубку», — поделился Дмитриенко. В перерыве между съемками певец отправился покупать себе кофе и обнаружил многочисленные списания со своей карты, общая сумма которых составила миллион рублей. Артист признался, что на его счету совсем не осталось денег.

«Я в центре Москвы недалеко от своих съемок. Понимаю, что я просто не знаю, что мне делать, потому что у меня нет ни налички, ни карты. Я даже метро не могу себе оплатить», — рассказал исполнитель. О том, заявил ли артист о краже денежных средств в полицию, он не рассказал.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали голос актера Бенедикта Камбербэтча, созданный искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обмануть компанию по производству фильмов.