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11:05, 11 октября 2023Культура

На концерте Витаса в Китае произошел скандал

7 тысяч человек пришли на концерт Витаса по фальшивым билетам

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

На концерте российского эстрадного певца Витаса в китайском городе Сучжоу произошел скандал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мошенники продали 7 тысяч фальшивых билетов на выступление исполнителя через черный рынок. В результате на площадке, вместимость которой составляет 55 тысяч человек, собралось 62 тысячи. Дополнительные гонорары за большее количество проданных билетов ни артист, ни его продюсер не получили.

Отмечается, что на настоящих билетах были голограмма и идентификационный код, однако система пропустила всех поклонников, в том числе и тех, кто приобрел проходку на выступление на черном рынке.

В рамках тура у артиста запланировано 15 концертов по стране. Витас предполагает, что продажа фальшивых билетов будет на каждой площадке. Команда певца пытается разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что все ближайшие концерты российской рок-группы «ДДТ» перенесли на 2024 год из-за перенесенного фронтменом коллектива Юрием Шевчуком инфаркта.

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    Анастасия Астахова
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