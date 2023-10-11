На российской трассе грузовик столкнулся со школьным автобусом

На трассе в Свердловской области грузовик столкнулся со школьным автобусом

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области столкнулись школьный автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла на 231-м километре трассы. Предварительно, водитель грузового авто уснул за рулем, из-за чего столкнулся с впереди идущим школьным автобусом «Паз». Внутри автобуса находились девять детей, которые направлялись в школу, их доставили до образовательного учреждения резервным транспортом.

Никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее на трассе неподалеку от села Трубино в городском округе Щелково Подмосковья опрокинулся школьный автобус. В момент происшествия в салоне находились 30 детей.