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11:02, 11 октября 2023Россия

На российской трассе грузовик столкнулся со школьным автобусом

На трассе в Свердловской области грузовик столкнулся со школьным автобусом

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

На трассе ЕкатеринбургТюмень в Свердловской области столкнулись школьный автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла на 231-м километре трассы. Предварительно, водитель грузового авто уснул за рулем, из-за чего столкнулся с впереди идущим школьным автобусом «Паз». Внутри автобуса находились девять детей, которые направлялись в школу, их доставили до образовательного учреждения резервным транспортом.

Никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее на трассе неподалеку от села Трубино в городском округе Щелково Подмосковья опрокинулся школьный автобус. В момент происшествия в салоне находились 30 детей.

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    Анастасия Шейкина
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