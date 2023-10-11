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19:59, 11 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о серьезнейшем ударе ВС России в районе Авдеевки

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС РФ решили нанести серьезнейший удар под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), и главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный и генералитет ничем не могут ответить. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», — сказал экс-советник.

Соскин отметил, что вооружение и деньги у Киева на исходе, а новые поставки из западных стран могут прекратиться на фоне конфликта в Израиле.

Ранее в ДНР сообщили, что Российская армия подошла к селу Бердычи на северо-западе от Авдеевки.

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    Алевтина Запольская
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