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12:41, 11 октября 2023Бывший СССР

Российская армия подошла к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

Гагин: российские военные подошли селу Бердычи северо-западнее Авдеевки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия в ходе масштабной операции по освобождению Авдеевки подошла к селу Бердычи на северо-западе города. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что авдеевская группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжается по нескольким дорогам, которые лежат вне города. В наступлении российские военные хотят взять под контроль подвоз обеспечения украинскому гарнизону.

«К селу Бердычи только вышли, это не значит, что мы его взяли», — уточнил Гагин, добавив, что после захода в этот населенный пункт Вооруженные силы (ВС) России смогут контролировать пути снабжения ВСУ.

По словам советника, артиллерия наносит удары по укрепрайонам противника, вынуждая его отступать с отдаленных рубежей. «Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город», — отметил Гагин.

Ранее стало известно, что Российская армия стремится взять в котел подконтрольную ВСУ Авдеевку. Активные бои ведутся, в частности, в районе села Красногоровка.

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    Алевтина Запольская
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