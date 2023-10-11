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17:45, 11 октября 2023Культура

Надежда Бабкина рассказала о вере в астрологию и нумерологию

Певица Надежда Бабкина рассказала о вере в астрологию и нумерологию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российская певица Надежда Бабкина рассказала о своей вере в астрологию и нумерологию. Ее цитирует «Вокруг ТВ».

Артистка отметила, что считает оба этих направления науками, однако подчеркнула, что сама в этом не разбирается и обращается за помощью к специалистам. «Люди, которые этим занимаются, образование имеют, МГУ заканчивают, серьезные факультеты, проходят кучу подготовок. Это абсолютно точная подсказка, я проверяла на себе», — сказала она.

По словам исполнительницы, цифры помогают ей определить, какое у нее «физическое, эмоциональное и ментальное состояние». «В астрологии планеты в космическом пространстве сходятся и выстраиваются. Это все влияет на жизнь», — заключила она.

Ранее Надежда Бабкина назвала возможные причины отъезда эстрадной певицы Аллы Пугачевой из страны.

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    Варвара Кошечкина
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