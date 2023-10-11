Наряд Майкла Джексона из культовой рекламы Pepsi продадут за 49 миллионов рублей

Куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продадут на аукционе за миллионы рублей

Наряд американского певца Майкла Джексона, в котором он снимался в культовой рекламе Pepsi, выставили на аукцион. Об этом сообщает People.

Речь идет о черной кожаной куртке с белыми вставками, в которой он появился в рекламном ролике напитка Pepsi, вышедшем на экраны в 1984 году. Первоначальная стоимость лота составляет 100 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей), однако организаторы планируют продать одежду коллекционерам по цене, которая варьируется от 200 до 400 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 49 миллионов рублей).

Известно, что помимо упомянутого предмета гардероба на аукционе будут представлены и личные вещи других музыкантов. Онлайн-торги состоятся 10 ноября на платформе Prop Store Auction.

Вдохновившись успехом прошлогоднего музыкального аукциона, мы предлагаем уникальные лоты от легенд рока и поп-музыки — Джона Леннона, The Beatles, Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Майкла Джексона, Oasis, AC/DC, KISS, Nirvana, Курта Кобейна, Queen, Элвиса Пресли и Эми Уайнхаус. Многие из вещей впервые выставляются на продажу широкой публике Марк Хохма директор отдела музыки и постеров Propstore

В сентябре 2020 года зубные протезы отца Майкла Джексона также продали на аукционе. Всего, кроме зубных протезов, на продажу были выставлены 60 предметов из коллекции Джо Джексона, в том числе тапочки, серебряная куртка и подписанные фотографии. Кроме того, на аукционе была представлена капельница со следами крови певца, которая использовалась в последние дни его жизни.