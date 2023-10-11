Генсек НАТО оценил ответ Израиля на нападение ХАМАС

Генсек НАТО Столтенберг назвал пропорциональным ответ Израиля на нападение ХАМАС

Ответ Израиля на нападение ХАМАС является пропорциональным. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Ответ Израиля пропорциональный, мы ожидаем, что он и будет пропорциональным. Мы также призываем враждебные Израилю организации не пытаться воспользоваться ситуацией, что приведет к эскалации конфликта», — дал свою оценку глава Североатлантического альянса.

Ранее НАТО предрекли раскол из-за поддержки Украины и Израиля. Эскалация палестино-израильского конфликта стала неожиданностью для альянса. Теперь, помимо поддержки Украины, ему также придется помогать Израилю.

«Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — говорится в статье Politico.