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07:45, 11 октября 2023Мир

НАТО предрекли раскол из-за поддержки Украины и Израиля

Politico: одновременная помощь Украине и Израилю приведет НАТО к расколу

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО расколется из-за необходимости оказывать поддержку Украине и Израилю одновременно, пишет издание Politico.

Авторы материала отмечают, что эскалация палестино-израильского конфликта стала неожиданность для альянса. Теперь, помимо поддержки Украине, ему также придется помогать Израилю. «Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — говорится в статье.

В то же время украинская сторона опасается возможной потери поддержки в связи с ситуацией вокруг Израиля, сообщает газета. В материале приводятся слова главы комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александра Мережко, признавшего, что его это беспокоит. «Я могу говорить только за себя. Да, такие опасения есть», — заявил он.

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    Марина Совина
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