В Конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю

NBC: в конгрессе США не поддержали объединение помощи Украине и Израилю

Конгрессмены-республиканцы раскритиковали предложение объединить финансовую помощь Украине и Израилю, сообщает телеканал NBC.

По его данным, законодатели-республиканцы скептически относятся к такой инициативе. Так, член Палаты представителей Майкл Берджесс призвал в первую очередь оказать помощь Израилю, в то же время продолжив обсуждать поддержку Украины.

В свою очередь, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что эти вопросы необходимо рассматривать по отдельности. «Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя», — заявила она.

Конгрессмен Брайан Маст также выступил против объединения финансирования двух стран. При этом, по его мнению, стоит помогать только Израилю, а от поддержки Украины нужно отказаться. Уточняется, что инициативу не одобряют даже те республиканцы, которые поддерживают оказание помощи и израильской, и украинской стороне. Член конгресса Дон Бэкон подчеркнул, что «держать одних в заложниках ради других было бы неправильно».

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление финансовой помощи Израилю и Украине. Отмечалось, что американская администрация планирует добиться одобрения обеих инициатив.