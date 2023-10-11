Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 11 октября 2023Ценности

Названа самая популярная обувь в мире

Lyst: напоминающая копыта обувь Maison Margiela стала самой популярной в мире

Фото: Maison Margiela

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную в мире обувь в третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Рейтинг возглавили таби (напоминающая копыта обувь с отделением для большого пальца — прим. «Ленты.ру») фасона «Мэри Джейн» французской марки Maison Margiela. За ними расположились созданные в рамках коллаборации Nike и Martine Rose мюли Shox MR4 Mule. Третью позицию заняли шлепки Birkenstock Arizona.

Кроме того, в списке оказались мюли Tory Burch с металлическими кольцами, кроссовки New Balance 550 и остроносые туфли Prada 3D flower heels с цветочными аппликациями.

Ранее в октябре эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире в третьем квартале 2023 года. Согласно исследованию, лидирующую позицию занял итальянский бренд Miu Miu. На втором месте оказалась испанская марка Loewe, на третьем — Prada, которой принадлежит Miu Miu.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Володин предложил проверить перечислявших деньги ВСУ релокантов на госизмену

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Названы стимулирующие работу мозга доступные продукты

    У директора Российского Красного Креста украли драгоценности на 410 тысяч рублей

    Мужчина решил сварить кофе и чуть не спалил город

    Строительством газопровода до завода СПГ в Мурманске займется частная компания

    Ультраобработанные продукты предложили признать вызывающими зависимость

    Россия пожаловалась на Запад из-за нарушения правил авиасообщения

    Байден назвал убийство евреев актом абсолютного зла

    Звезда сериала «Счастливы вместе» вышла на сцену после пьяного скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости